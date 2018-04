Facebook admite de 2,7 milhões de europeus possam ter sido afetados

A resposta do gigante da internet surgiu após a um pedido de esclarecimentos efetuado na semana passada por Bruxelas.

Segundo o porta-voz da Comissão Europeia, Christian Wigand, "isto vai exigir mais discussões de acompanhamento com o Facebook sobre as mudanças implementadas. Também no contexto das já mencionadas novas regras europeias de proteção de dados e das questões mais amplas sobre o processo democrático. Haverá um telefonema entre a comissária Jourova e a diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, no início da próxima semana. "

Bruxelas informou, ainda, que a empresa de Mark Zuckerberg garantiu ter tomado medidas para prevenir mais casos semelhantes.

A Comissão Europeia asseverou estar a promover os valores europeus "de proteção de dados" à escala global. Para isso, estabeleceu um acordo de privacidade com os Estados Unidos da América. Estão, também, a decorrer negociações com o Japão e a Coreia do Sul.