Lula fala esta noite depois de recusar entregar-se

Lula da Silva mantém a decisão de não se entregar à justiça e anunciou que discursa às 16 horas locais (20 horas em Lisboa). A defesa confirmou que apresentou uma medida cautelar no Comité de Direitos Humanos das Nações Unidas para impedir a prisão do ex-presidente do Brasil.

A defesa de Dilma

A sucessora de Lula na presidência (entretanto impugnada) Dilma Rousseff, saiu em defesa dele, numa manifestação de apoio: "Aqueles que falam em impunidade esquecem-se que está uma quadrilha no poder e que há pessoas que passeavam para lá e para cá com malas recheadas de dinheiro que continuam impunes", disse Rousseff.

O antigo presidente do Brasil Lula da Silva tinha revelado esta sexta-feira a sua vontade de não se apresentar na sede da Polícia Federal de Curitiba, onde deveria entrar até às 17h00 locais (21h em Lisboa) para cumprir a ordem de prisão.

A informação foi avançada pelo jornal Folha de São Paulo, que conta que o ex-líder do Partido dos Trabalhadores passou a noite no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, acompanhado pela família e amigos e que por lá deveria continuar esta sexta-feira.