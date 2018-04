Lula diz que prisão imediata é "um absurdo"

Lula da Silva tem de começar a cumprir a pena de 12 anos de prisão esta sexta-feira. Decisão do juiz federal Sérgio Moro, o responsável pela condenação em primeira instância no caso do apartamento no Guarujá.

Em entrevista à rádio CBN, o antigo presidente já veio classificar a decisão como "absurda", porque a decisão do Tribunal ainda não transitou em julgado e foi alvo de recurso. Lula afirma que a ida para a prisão é "sonho de consumo" de Moro e de quem quer vê-lo passar "um dia preso".

Cristiano Zanin, advogado da defesa, sublinha que "a constituição impede que a sentença seja ditada antes do fim do julgamento e do veredito final".