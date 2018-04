O percurso de Viktor Orbán

O homem que em março de 1988 ajuda a fundar Fidesz assume quatro anos mais tarde a presidência do partido, substituindo a liderança coletiva assumida pelo conselho nacional desde a fundação.

Em 1998, a formação vence as eleições parlamentares com 42 por cento dos votos. Orbán forma uma coligação de sucesso e torna-se o mais jovem primeiro-ministro da Hungria após a queda do socialismo. Um cargo que ocupa entre 1998 e 2002.

As eleições de 2002 foram as mais conturbadas em mais de uma década com uma divisão político-cultural inédita no país e o grupo de Viktor Orbán acaba por perder as legislativas de abril.

A reviravolta acontece nas parlamentares de 2010. O Fidesz recolhe cerca de 53 por cento dos votos e a maioria de dois terços dos assentos permite a Orbán mudar a Constituição.

O euroceticismo, o populismo e o conservadorismo do político hungaro levou a fosse comparado a líderes como Recep Tayyip Erdogan, Marine Le Pen ou, mesmo, Valdimir Putin.

As alterações à Constituição em 2011 foram vista pela comunidade internacional como uma tentativa para centralizar os poderes legislativo e executivo e para restringir a liberdade de expressão. As políticas nacionalistas e protecionistas do homem que muitos designam de "autoritário" e até mesmo "ditador" acabaram, no entanto, por conquistar alguns conservadores europeus graças à crise dos refugiados.