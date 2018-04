"Ameaça" dos migrantes fecha campanha na Hungria

O líder do Jobbik, da extrema-direita, aproveitou a reta final para falar na meta do aumento de salários no país, que passa por reformas a nível europeu. Gabor Vona é creditado com cerca de 12% das intenções de voto, tantas quanto o candidato do bloco que integra os socialistas, Gergely Karacsony. Aqui a retórica foi de ataque direto a Orban, acusado de autoritarismo, e ao seu partido, o Fidesz, em torno do qual se têm sucedido escândalos de corrupção.