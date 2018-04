Ataques em Douma fazem mais de 40 mortos nas últimas 24 horas

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, esta foi uma ação conjunta da guarda republicana síria, a força de elite do presidente sírio Bashar Al-Assad, e da aviação russa, que se traduziu em mais de 50 ataques e um rasto de destruição e fumo.

Douma é a base do grupo rebelde Jaish Al-Islam, que negociava um acordo de rendição com os russos. No entanto, as conversações fracassaram, levando ao assalto à cidade das forças armadas sírias.

Apesar das tentativas de retirar civis e combatentes daquela zona, calcula-se que estejam ainda na cidade entre 70 a 150 mil pessoas.

Desde o início desta ofensiva, já terão morrido mais de 1600 civis. Agora, as forças armadas controlam já mais de 90% da região.