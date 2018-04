Carro atropela multidão e faz vários mortos em Munster

A cidade alemã de Munster, no noroeste da Alemanha, foi esta tarde abalada por um incidente no qual um veículo irrompeu contra um grupo de pessoas numa zona pedonal, provocando vários mortos e dezenas de feridos, avançou o jornal Spiegel.

De acordo com a Reuters, uma porta-voz da polícia confirmou que "há vários mortos, incluindo provavelmente o suspeito". Segundo as últimas informações do Ministério do Interior alemão existem quatro vítimas mortais.

Paralelamente, uma fonte das forças de segurança presentes no local adiantou que a hipótese de se tratar de um ataque está em cima da mesa.

O condutor do carro que atropelou mortalmente "várias pessoas" no centro da cidade suicidou-se, disse à AFP a polícia alemã.

A polícia publicou um 'tweet' em que pede aos residentes para evitarem a área próxima de um bar, o Kiepenkerl, um bar muito conhecido, onde decorre uma operação policial em larga escala. Um número indeterminado de pessoas morreu hoje e outras ficaram feridas após um atropelamento no centro da cidade alemã de Münster, informou a polícia germânica.

Segundo vários jornais alemães, e também s agência noticiosa DPA, um carro irrompeu pela multidão no centro da cidade do estado da Renânia.

A edição ‘on-line’ da Revista Der Spiegel noticiou que as autoridades estão a tratar este incidente como um ato terrorista.

O Governo alemão expressou a sua solidariedade para com as vítimas, face às “terríveis notícias em Munster”, escreveu, no Twitter, a vice-porta-voz do executivo, Ulrike Demmer.