Lula anuncia que vai cumprir mandado de prisão

Num discurso proferido perante apoiantes e ao lado de Dilma Rousseff no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, Lula referiu que "não está escondido" e que "a história vai provar que quem cometeu o crime foi o delegado que o acusou, foi o juiz que o condenou."

O antigo presidente permaneceu na sede sindical na noite de quinta-feira e saiu este sábado para participar numa cerimónia em homenagem ao aniversário da ex-primeira-dama Marisa Letícia, falecida em 2017.

Desafiou o juiz Sergio Moro que decretou, na quinta-feira, a prisão e tinha dado até às 17:00 locais de sexta-feira para Lula se apresentar espontaneamente na Polícia Federal de Curitiba e cumprir uma pena de 12 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.