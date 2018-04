Páscoa Ortodoxa celebrada em vários pontos do mundo

Tamanho do texto

A alusão é fácil e, por isso, incontornável: as celebrações da Páscoa Ortodoxa em Corfu partiram tudo. Ou melhor, como é tradição, estilhaçaram-se grandes vasos de cerâmica repletos de água, lançados a partir das varandas. Que fique prevenido quem se deslocar a esta ilha grega por esta altura do ano: os espetadores levam os pedaços partidos para casa porque supostamente trazem sorte.

Em Jerusalém, as medidas de segurança foram reforçadas para deixar passar os cristãos ortodoxos que acorreram à igreja do Santo Sepulcro para assistir à cerimónia do Fogo Sagrado.