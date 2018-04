Pelo menos 14 mortos em acidente de autocarro com equipa de hóquei canadiana

Tamanho do texto

As autoridades canadianas confirmam que 13 membros de uma equipa de hóquei morreram num acidente de autocarro, na província do Saskatchewan.

O motorista do autocarro também morreu. Pelo menos outras 14 pessoas ficaram feridas.

Os Humboldt Broncos dirigiam-se para um torneio na localidade de Nipawin.

O autocarro em que viajavam os colidiu com um camião de mercadoreias, na autoestrada 35, por volta das cinco da manhã locais.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, lamentou o sucedido via Twitter e exrpressou solidariedade para com as famílias dos jovens jogadores.