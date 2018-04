Ataque químico na Síria terá feito 70 mortos

Tudo indica que os ataques com armas químicas regressaram à Síria. Cerca de 70 pessoas terão morrido em Duma, no que parece ser um ataque com gás tóxico, segundo a associação caritativa "Syrian American Medical Society". Os vídeos postos a circular por ativistas mostram um grande número de corpos, incluindo de crianças, com todos os sinais de envenenamento por gás. Jerry Smith é um antigo inspetor da Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ).

"É de uma regularidade deprimente. Faz exatamente um ano que aconteceu o ataque de Khan Sheikoun e temos outra vez o que parece um acontecimento com um grande número de baixas. Pelo que se percebe nos vídeos, as pessoas não têm ferimentos, mas sofreram claramente uma intoxicação, levando nalguns casos à morte", explica.

O alegado ataque terá ocorrido na noite de sábado, depois do fim das tréguas do exército sírio com o grupo autodenominado "Exército do Islão". Desde que os bombardeamentos regressaram a Duma, na sexta-feira, dezenas de pessoas morreram nos ataques aéreos. O facto de muitas das vítimas estarem em abrigos subterrâneos terá contribuído para o grande número de mortes por sufocamento. Duma é a única cidade da região de Ghouta Oriental ainda controlada pelos grupos rebeldes.