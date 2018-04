O Bayern de Munique festejou o sexto título consecutivo na Bundesliga. Mas antes foi preciso jogar. E muito: frente ao Augsburgo, o resultado ficou 4 a 1. Isto a seis jornadas do final do campeonato.

Já o Manchester City tem menos razões para sorrir. Podia também ter alcançado o título do campeonato inglês: a jogar em casa, chegou a impor-se ao Manchester United registando 2-0 no marcador. No entanto, a equipa de José Mourinho deu completamente a volta e no final ficou 2-3.