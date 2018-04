Eleições na Hungria: Viktor Orbán vence e líder da oposição demite-se

Tamanho do texto

Viktor Orbán disse também, em palco, que a "Hungria está na direção certa.".

Entretanto, o líder do Jobbik, Gábor Vona, demitiu-se, tal como prometeu antes das eleições, caso não obtivesse mais votos do que nas últimas eleições.

No discurso que fez, Gábor Vona disse que iria "manter a palavra" e que se iria demitir.

Agradeceu ao eleitorado a afluência às urnas e criticou a campanha que passou. "As nossas mãos continuam limpas", disse, em crítica à campanha que foi feita por outros partidos.

O líder admitiu também que o Jobbik irá continuar o caminho que tinha traçado desde o início. O tema da imigração é um desses caminhos. Vona espera que o governo "esteja pronto para ouvir" os objetivos do Jobbik.

Gergely Karácsony, líder do MSZP-PÁRBESZÉD, também discursou, por volta das 23h (hora de Lisboa).

No discurso, agradeceu a todos os que votaram e disse que o resultado do partido não foi o esperado.

"Este não é o resultado que esperávamos.", disse.

O líder do partido teceu elogios ao partido de esquerda e mostrou-se confiante em relação a uma possível "mudança na política" no país.

PRIMEIROS RESULTADOS (em atualização)

FIDESZ-KDNP - 66,83 % - (133 cadeiras no parlamento de 199)

JOBBIK - 13,07 % - (26 cadeiras no parlamento de 199)

MSZP-PÁRBESZÉD - 10,05 % - (20 cadeiras no parlamento de 199)

DK - 4,52 % - (9 cadeiras no parlamento de 199)

LMP - 4,02 % - (8 cadeira no parlamento de 199)

EGYÜTT - 0,50 % - (1 cadeira no parlamento de 199)

Független - 0,50 % - (1 cadeira no parlamento de 199)

MNOÖ - 0,50 % - (1 cadeira no parlamento de 199)

A taxa de participação foi de 68,13%, uma das maiores percentagens de sempre.

As urnas fecharam, oficialmente, às 18h (hora de Lisboa). No entanto, nem todas as mesas de voto encerraram porque ainda havia muitos eleitores em filas, à espera de votar.

Na capital, em Budapeste, fizeram-se filas para votar:

Zsolt Kerner

A comunidade húngara a viver no Reino Unido também assitiu a uma corrida às urnas, corrida que provocou filas e fez atrasar o fecho das urnas.

Estima-se que no Reino Unido vivam cerca de 200 mil húngaros.

Este ano, só em Londres, foram registados 8248 votos em 9707 eleitores, cerca de 85%.

Londres reuters

Eleições históricas: Ode à democracia

Às 17h30h, a taxa de participação já tinha batido um recorde: 68,13% .

. Só na capital, Budapeste, a participação foi de 67% até às 16h.

Gergely Gulyás, do Fidesz, agradeceu a todos os eleitores por participarem nestas eleições e disse mostrou-se confiante com o futuro parlamento:

"A legitimidade do novo parlamento será muito forte", admitiu Gulyás.