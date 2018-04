Na verdade, a grande maioria das sondagens dava-lhe uma distância de 20% a 30% dos rivais mais diretos, a saber, o líder do Jobbik, da extrema-direita, Gabor Vona, e o candidato do bloco que integra os socialistas, Gergely Karacsony.

As duas grandes incógnitas prendem-se com a taxa de participação e os assentos alcançados pelo partido no poder, o Fidesz, que até agora detinha uma maioria esmagadora no parlamento.