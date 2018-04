Lula preso em Curitiba

Tamanho do texto

Parte do Brasil mergulhou em festejos que, mais uma vez, tiveram como mote o fim da impunidade no país.

Mas o próprio Lula, enquanto saía do Sindicato dos Metalúrgicos onde estava refugiado, deixou no ar esta ideia: o movimento de contestação está apenas a começar e já é maior do que ele.

O histórico líder do PT continua a rejeitar as acusações. Aquele que era já dado como o favorito às presidenciais de outubro foi condenado a 12 anos e um mês de prisão.