Mas não se pode propriamente dizer que foi tarefa fácil. As duas equipas estiveram taco a taco ao longo de quase todo o encontro no Madison Square Garden.

Os Milwaukee Bucks avançaram para a vitória frente aos New York Knicks, impondo-se por 115-102. Eric Bledsoe e Kris Middleton marcaram cada um 22 pontos.

Os Bucks ficam empatados no sexto lugar da Conferência Este da liga americana de basquetebol juntamente com os Miami Heat, que perderam na noite anterior, no mesmo recinto, face aos Knicks.