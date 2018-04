Peter Sagan vence Paris-Roubaix

O tricampeão do mundo impôs-se, no sprint final, sobre o suíço Silvan Dillier, da AG2R la Mondiale.

O holandês Niki Terpstra (Quick-Step Floors) completou o pódio numa edição acidentada.

O triunfo assegurou a Sagan o segundo "Monumento" da carreira depois da Volta a Flandres de 2016.

Depois do francês Bernard Hinault, em 1981, Sagan tornou-se no primeiro campeão do mundo de estrada a triunfar no "Inferno do Norte", como é conhecida a prova.