Polícia alemã descarta hipótese terrorista em Münster

Ainda não há pistas concretas sobre o que levou o condutor de uma carrinha a lançar o veículo contra uma esplanada na cidade alemã de Münster. Alguns media locais falam em problemas do foro psiquiátrico. Recorde-se que a colisão provocou dois mortos e duas dezenas de feridos. O homem ao volante, de 48 anos, suicidou-se em seguida com uma arma. Ao que tudo indica, a hipótese terrorista não está em cima da mesa.

Segundo o ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul, "o condutor que se precipitou sobre a multidão, de acordo com as investigações que ainda estão numa fase preliminar, era de nacionalidade alemã e não um refugiado, como já foi dito um pouco por todo o lado".