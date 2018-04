Polícia alemã procura motivos para atropelamento em Münster

O homem ao volante, de 48 anos, suicidou-se com uma arma após o atropelamento.

O responsável pela pasta do Interior no governo da Renânia Norte-Vestfália, Herbert Reul, declarou que "tudo indica que o homem em questão agiu sozinho. Trata-se de um cidadão alemão, não de um refugiado, sendo que não há indícios de influências islamistas".

Alguns media locais falam em problemas do foro psiquiátrico. Sabe-se que o condutor vivia a cerca de 2 quilómetros do local do atropelamento. Aparentemente, a hipótese terrorista não tem fundamento. A zona onde tudo aconteceu fica no centro da cidade, é muito procurada por turistas e encontra-se agora isolada pelas autoridades.