Polícia impede ataque na Meia-Maratona de Berlim

Os agentes fizeram buscas a vários apartamentos antes do início da corrida. Uma das casas terá sido também alvo de buscas depois do ataque no mercado de natal, na capital alemã, no final de 2016.

O jornal Die Welt revela que o principal suspeito conhecia o atacante que matou 12 pessoas no atentado no mercado e tinha “facas muito afiadas” preparadas para o ataque à meia-maratona.

Segundo a agência de noticias DPA, a polícia confirmou apenas prisões relacionadas com a meia-maratona mas não deu nenhum detalhe sobre o assunto.