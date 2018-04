Sébastien Ogier brilha no Rali da Córsega

O triunfo, na última jornada de três dias, permitiu-lhe também consolidar a liderança do Mundial de Ralis (WRC), no rescaldo da quarta prova do calendário. Esta foi a segunda vitória do pentacampeão do mundo em título na ilha francesa.

Impôs-se sobre o estónio Ott Tänak, aos comandos de um Toyota Yaris.

O belga Tierry Neuville completou o pódio na Córsega. É segundo na classificação geral, agora com 17 de pontos de diferença em relação aos 84 de Ogier.

O estónio Ott Tänak é terceiro na geral.