As imagens divulgadas são chocantes e nelas podemos ver várias vítimas, sobretudo crianças, daquele que terá sido um ataque com armas químicas no enclave rebelde de Ghouta, às portas de Damasco. Um grupo de voluntários de assistência médica no terreno fala em, pelo menos, 41 mortos, mas este número pode ser muito maior.

Washington afirma que está a apurar as circunstâncias exatas e, caso se confirme o recurso a armas químicas, pretende uma resposta internacional imediata a esta situação.