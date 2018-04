"Canhão de Boca," documentário cabo-verdiano em Cannes

Tamanho do texto

Realizado por Ângelo Lopes, o documentário cabo-verdiano foi produzido em 2016, no âmbito do concurso DocTV da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"Canhão de Boca", expressão usada pelo "pai" das independências de Cabo Verde e Guiné-Bissau, Amílcar Cabral, para designar a Rádio Libertação, vai ser exibido a 20 de abril no Festival Internacional do Filme Panafricano, em Cannes, França.

O documentário integrará ainda a seleção do Festival de Cinema Africano do Texas, que decorre entre 29 de junho e 03 de julho.

O documentário conta com participação de Amélia Araújo, a principal locutora e animadora da Rádio Libertação, estação emissora criada em 1967 e utilizada pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) para difundir as ideias durante o conflito que o opôs ao Exército português na luta pela independência (1963/74).

"Canhao de Boca" foi exibido pela primeira vez em Cabo Verde, em maio de 2017, tendo nesse ano conquistado o prémio de melhor documentário no festival Oiá, no Mindelo, e uma menção honrosa no Festival Internacional de Cinema da Praia.