"Soldado Milhões": Homenagem no cinema ao herói português

Em pleno centenário da Batalha de La Lys,o cinema presta homenagem ao maior dos heróis portugueses da Primeira Guerra Mundial, Aníbal Augusto Milhais, que ficou para sempre conhecido como Soldado Milhões.

Durante a batalha, ficou sozinho na trincheira a combater os alemães e acabou perdido durante três dias atrás das linhas inimigas. O filme é realizado por Gonçalo Galvão Teles e Jorge Paixão da Costa. João Arrais veste a pele do soldado Milhões: "Era muito duro estar nas tricheiras, com o nosso equipamento, com as altas temperaturas que estavam. Mas é, ao mesmo tempo, muito bom estar a trabalhar com amigos, neste ambiente, a esforçar-nos por fazer um bom filme", conta o ator.

Trailer do filme

A antestreia aconteceu em Murça, Trás-os-Montes, a terra natal de Milhões. A partir desta quinta-feira, 12 de abril, está nos ecrãs de Portugal, um pouco por todo o país.

A história do Soldado Milhões