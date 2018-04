Acidente mata pelo menos 27 crianças e quatro adultos

Tamanho do texto

Um acidente de viação, na Índia, causou a morte a pelo menos 31 pessoas, 27 delas crianças que frequentavam uma escola particular. Os outros quatro mortos são dois professores, o motorista, um ex-militar do Exército, e uma mulher que tinha pedido boleia.

O condutor da carrinha, que transportava as crianças para casa, terá perdido o controlo da viatura, que circulava em estradas sinuosas, e esta acabou por cair numa ravina. A tragédia aconteceu perto de Malkwal, distrito de Nurpur, província de Himachal Pradesh. A informação é avançada pelas autoridades locais.

As autoridades temem que o número de vítimas mortais aumente já que há várias crianças em estado grave. As causas do acidente estão por apurar.