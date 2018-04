Berlim apela Moscovo a "mudar de mentalidade" na ONU

Berlim apela mesmo Moscovo a "mudar de mentalidade" na ONU, num dia em que estão convocadas reuniões no Conselho de Segurança precisamente por causa do ataque no bastião rebelde.

Mas, tendo em conta as declarações do responsável diplomático russo, Serguei Lavrov, as expetativas não podem ser elevadas, quando as culpas foram já atribuídas.

"Nós não temos nada contra uma investigação isenta e imediata. Mas se esta for condicionada para chegar a um determinado objetivo - que, neste caso, é apurar a culpa de Assad com a ajuda de Putin -, não há lugar para haver conversações sérias", afirmou.

Tanto a Síria como o aliado russo negam o recurso a armas químicas e apontam as informações divulgadas como falsas. Donald Trump declara, por seu lado, que os responsáveis vão "pagar um preço elevado" e, juntamente com Emmanuel Macron, promete uma "resposta forte".