Christian Sewing assume liderança do Deutsche Bank

Christian Sewing é o senhor que se segue na liderança do Deutsche Bank. O grupo bancário alemão prescindiu dos serviços de John Cryan que estava à frente do maior banco da Alemanha, que no ano passado teve perdas de 735 milhões de euros, desde julho de 2015.

Sewing é membro do conselho de administração da instituição bancária desde o mesmo ano e era responsável pela divisão de bancos privados e comerciais.

A alteração na gestão do banco é vista, por muitos, com bons olhos:

"A mudança de liderança no Deutsche Bank é vista como positiva pelo mercado acionista. O lema é: uma nova limpeza. Christian Sewing é um visionário que terá de agir, depois de Cryan, como uma máquina de demolição. Tem de libertar-se das operações que não dão retorno. No entanto, o Deutsche Bank tem um futuro difícil, porque está a operar em campos em que outros também operam com sucesso", explica Robert Halver do Baader Bank.

Na semana passada foi anunciada a compra do negócio de retalho em Portugal do banco alemão pelo espanhol ABanca. Em terras lusas o Deutsche Bank mantém-se apenas ao nível da banca corporativa e de investimento.