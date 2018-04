Franceses campeões das greves

Alguns consideram que a veia contestatária dos franceses tem origem no movimento de maio de 68, outros defendem que é muito mais antiga. Certo, é que quando se fala de greves, os gauleses são campeões. Pelo menos é o que revela um estudo feito ao longo de 10 anos pela Fundação Alemã Hans Böckler em 14 países europeus. As conclusões reveladas em 2015 mostram que a França lidera com 139 dias de greve por mil trabalhadores. Em segundo lugar, aparece a Dinamarca com 125 dias de paralisação. Um país com dois terços dos trabalhadores sindicalizados. No fundo da tabela, aparece a Suíça, o país que menos recorre à greve.