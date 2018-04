Tamanho do texto

Primeiro, o regime sírio anunciou que as retaliações após as denúncias do ataque químico tinham começado. O bombardeamento de uma base militar síria durante a noite foi prontamente atribuído às forças americanas. Mas, mais tarde, Damasco e Moscovo acabaram por confirmar que os mísseis foram lançados por aviões israelitas.

O alvo foi uma base aérea situada entre Homs e Palmira.