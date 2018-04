ONU reúne de urgência após ataque químico na Síria

Tamanho do texto

Por motivos radicalmente opostos, tanto a Rússia como os Estados Unidos pediram uma reunião de urgência do Conselho de Segurança das Nações Unidas esta segunda-feira. Em causa está o alegado ataque químico do regime sírio no enclave rebelde de Douma, que fez mais de 70 mortos, incluindo várias crianças.

Andy Oppenheimer, especialista em armamento, recorda o seguinte: "Em 2013, a Síria devia supostamente ter declarado e desmantelado todo o seu arsenal químico. Eles tinham um stock muito significativo, provavelmente o maior do mundo a seguir às grandes potências. Mas é óbvio que não mostraram tudo o que tinham. O cloro, certamente não o fizeram".