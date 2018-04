Pyongyang pronta para discutir desnuclearização

Preparada. A Coreia do Norte diz estar pronta para discutir a desnuclearização com os Estados Unidos.

A garantia terá sido dada diretamente por Pyongyang a representantes norte-americanos durante os preparativos para o primeiro encontro entre os líderes dos dois países. A reunião entre Donald Trump e Kim Jong Un deve acontecer no próximo mês. De acordo com fontes diplomáticas, esta é a primeira vez que a Coreia do Norte se compromete a discutir o futuro do arsenal nuclear sem recorrer a países intermediários.