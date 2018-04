A melhor nota do mundo é a de 10 francos suíços

A melhor nota bancária do mundo é suíça, pelo menos de acordo com o Banco Nacional Suíço, que organizou uma competição entre 170 notas de todo o mundo, criadas no ano passado.

Elaborada com o intuito de celebrar a eficiência e a pontualidade dos helvéticos, a nota de 10 francos suíços foi considerada como a melhor pelos juri.

De acordo com o Banco Nacional Suíço, a nota celebra "o talento organizacional" dos suíços. Podem verse relógios e representações de fusos horários, numa referência à pontualidade da SBB-CFF a empresa Federal de caminhos de ferro.

A nota de 10 francos recebeu assim o Prémio Internacional de Nota do Ano, entregue pelo BNS, superando favoritas do Reino Unido (Escócia) e da Norguega.

Na nota de 10 libras escocesa pode ver-se a cientista Mary Sommerville, enquanto na nota de 100 coroas norueguesas figura um navio viking Gokstad.

O Banco Central Europeu deu a conhecer, no ano passado, uma nota de 50€, mas que não figurou entre as nomeadas para o Prémio Internacional da Nota do Ano do BNS.

A grande vencedora

Suíça: pode ver-se também, na nota vencedora, umas mãos humanas que coordenam uma orquestra, um globo com vários fusos horários. Nas costas da nota, figuram uns carris e o interior de um relógio, numa referência à pontualidade da empresa de caminhos de ferro.

Os finalistas

Noruega: A parte da frente mostra um navio viking Gokstad, enquanto, nas costas da nota de 100 coroas, pode ver-se um navio cargueiro.

Reino Unido (Escócia): Na parte da frente figura a cientista Mary Sommerville, enquanto nas costas pode ver-se um grupo de lontras.

Canadá: Na parte da frente da nota de 10 dólares canadianos figuram figuras históricas do país norte-americano. Nas costas, a primeira pessoa a ocupar o cargo de primeiro-ministro, Alexander McDonald.

Djibuti: A nota de 40 francos mostra um tubarão-baleia e algumas referências aos 40 anos da independência do pequeno Estado africano.

Ilhas Fiji: A nota de sete dólares das Fiji conta com a bandeira do arquipélago e com as sete estrelas da equipa de raguebi nacional.