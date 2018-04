"Breves de Bruxelas": proteção digital e "golpe" contra Uber

No dia em que o fundador do Facebook depõe no Senado dos EUA por causa da utilização indevida de dados privados, a Comissão Europeia discute o futuro da indústria digital, em Bruxelas, numa conferência que celebrou o Dia do Digital.

O executivo europeu criou um novo regulamento geral de proteção de dados, tendo a comissária europeia para o Digital, Mariya Gabriel, explicado à euronews que “esta legislação protegerá os dados pessoais porque o consentimento dos utilizadores está no centro da proposta”.