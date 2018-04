Chizhov: "Não houve qualquer ataque químico em Douma

Andrei Beketov/Euronews: Senhor embaixador, antes de mais quero agradecer a sua presença no nosso estúdio em Bruxelas. O mundo, à exceção da Rússia, está chocado com as imagens que chegam de Douma, na Síria, devido ao alegado ataque químico onde morreram várias pessoas. Qual é a sua posição face a estes vídeos?

Vladimir Chizhov, embaixador russo junto da União Europeia: "A Rússia, deixe-me corrigi-lo, também está chocada mas com mais esta provocação ligada ao alegado ataque químico em Douma, no leste de Ghouta, perto de Damasco. Especialistas militares russos visitaram a região, passaram nessas ruas, entraram em casas, falaram como médicos no local e deslocaram-se ao único hospital que continua a funcionar em Douma, inclusive, à zona no subsolo onde diziam haver corpos amontoados. Ora, estes especialistas não encontraram um único corpo, nem uma única pessoa a receber tratamento depois do ataque."