Cidadão austríaco morre no Meco e outros dois estão desaparecidos

Tamanho do texto

Um cidadão austríaco morreu esta segunda-feira e outros dois estão desaparecidos na praia do Meco, em Sesimbra, depois de terem estado a praticar parapente.

A vítima mortal é um homem de 45 anos, que foi resgatado da água em estado grave e acabou por morrer, isto enquanto continuam as buscas pelos outros dois turistas, um homem e uma mulher na casa dos 30 anos.

O trio integrava um grupo de cidadãos austríacos de visita a Portugal para a prática de parapente e que terá sido surpreendido pela forte ondulação, depois de já terem concluído a descida.

Segundo as autoridades de emergência, as operações de resgate estão a ser bastante condicionadas pela forte agitação do mar. Para esta operação foram mobilizados meios da Polícia Marítima, INEM, bombeiros, força aérea e proteção civil.

As buscas foram suspensas ao final do dia e foram retomadas esta terça-feira de manhã.