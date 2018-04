Greve em aeroportos alemães perturba tráfego aéreo na Europa

Tamanho do texto

A greve do pessoal em quatro aeroportos alemães pode afetar cerca de 90 mil passageiros. A estimativa é feita pelo grupo Lufthansa que prevê cancelar mais de 800 voos esta terça-feira, pelo menos oito com partida ou destino a Portugal.

A paralisação nos aeroportos de Frankfurt, Bremen, Colónia e Munique visa aumentar a pressão para as negociações de um novo contrato coletivo. O protesto foi convocado pelo sindicato do setor de serviços Verdi que reivindica aumentos salariais de 6 por cento para 2,3 milhões de trabalhadores do setor público. A terceira ronda de negociações está prevista para 15 de abril.