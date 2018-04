Monet em Londres até julho

Tamanho do texto

"Monet usou prédios nas suas pinturas por todo o tipo de motivos, principalmente pictóricos. Ele podia usar a forma normal da arquitetura em contraponto com a irregularidade da natureza. Às vezes usava prédios como telas que jogavam com a luz. Noutras ocasiões a arquitetura tem um efeito quase psicológico. Portanto há uma grande diversidade e alcance na forma como os edifícios foram usados no trabalho de Monet", explica o curador da exposição Richard Thomson.

A exposição abrange toda a carreira de Monet - desde meados da década de 60 do século XIX, até à exposição pública das suas pinturas, em Veneza em 1912. Monet morreu em 1926.

A exposição pode ser visitada até 29 de julho.