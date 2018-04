Zuckerberg pede desculpas, oficialmente, pelos seus "erros" no Senado dos EUA

Tamanho do texto

O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, está a ser ouvido pelo Senado dos EUA sobre a alegada manipulação das eleições presidenciais nos EUA.

"O Facebook ajudou a angariar milhões de dólares após o furacão Harvey", afirmou Mark Zuckerberg ao Senado dos EUA.

O presidente e fundador do gigante tecnológico assumiu ainda toda a culpa pelo abuso por parte da empresa Cambridge Analytica, que utilizou os dados de milhões de utilizadores da rede social para manipular as eleições e ajudar na campanha eleitoral do presidente dos EUA, Donald Trump.

"Não tivemos uma visão suficientemente ampla da nossa responsabilidade, e isso foi um grande erro, e o erro foi meu, peço desculpa", afirmou Zuckerberg perante os Comitês de Justiça e Comércio do Senado.