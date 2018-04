Tamanho do texto

Yulia Skripal já teve alta do hospital de Salisbury, no sul de Inglaterra, um mês depois de ter sido vítima de envenenamento juntamente com o pai, Serguei Skripal.

Segundo o hospital, o estado de saúde do antigo espião russo está a evoluir positivamente, sendo que poderá também sair em breve, após várias semanas em estado crítico. A diretora médica declarou que Yulia pediu privacidade e que ainda terá de continuar em tratamento.