Zidane espera uma final frente à Juventus

“Sabemos que é um jogo diferente para nós. O que aconteceu, aconteceu. Fizemos um bom jogo, com um bom resultado, mas nesta quarta-feira jogamos 50% da qualificação. Por isso, o que temos de fazer é conseguir outro grande jogo”.

Do lado dos italianos há esperança numa reviravolta no Santiago Bernabéu. Em declarações à imprensa italiana, Chiellini garantiu que a derrota na primeira mão não tirou as ambições ao grupo. O defesa lembrou que no primeiro jogo a equipa acabou por ser prejudicada pela expulsão de Dybala

Na outra partida dos quartos-de-final da Champions, o Bayern de Munique recebe o Sevilha, depois de uma vitória por 2-1 fora de casa.

Jupp Heynckes pode conseguir a 13.ª vitória consecutiva na competição. O treinador espera dificuldades e um adversário ofensivo

“Se perdermos 2-1 em casa e quisermos passar a eliminatória, temos de arriscar. Temos de atacar. Temos de ter iniciativa. E tenho a certeza que o Sevilha vai ter isso tudo neste jogo.