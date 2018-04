"Odeon Hotel" é o novo álbum dos Dead Combo

O "cangalheiro" e o "mafioso do jazz" abrem as portas do "Odeon Hotel", um ponto de passagem e de cruzamento de culturas. Um lugar "menos português", como acontece atualmente com Lisboa

No sexto álbum de originais, os Dead Combo conseguem, pela primeira vez, um contrato com uma editora.

A produção de "Hotel Odeon" tem a assinatura de Alain Johannes, que já trabalhou com os Queens of The Stone Age e com PJ Harvey.

O disco conta também com a participação do músico americano Mark Lanegan, que dá voz a um poema de Fernando Pessoa, e que vai estar com os Dead Combo no Festival Paredes de Coura, em agosto.

Para apresentar "Odeon Hotel", a dupla vai contar com Alexandre Frazão (bateria), Gui (sopros) e com António Quintino (contrabaixo).