Ativistas e polícia voltam a confrontar-se em Notre-Dame-des-Landes

Há três dias que as autoridades tentam desalojar proprietários e manifestantes dos terrenos onde tinha sido projetado um aeroporto na região. Apesar de no princípio do ano o governo ter anunciado que abandonava o projeto de construção da infraestrutura, cuja discussão se arrastava há cerca de 50 anos, os ativistas conhecidos como 'Zadistas' estão a fazer tudo para se manter no local.

O governo ordenou na segunda-feira uma operação que envolve 2.500 agentes para expulsar as pessoas que ocupam os terrenos.

Por volta das 07:00 (05:00 em Lisboa) voltaram a registar-se confrontos entre a polícia e os “defensores da zona” que se encontram posicionados em barricadas onde também se encontram ecologistas, militantes antiglobalização e agricultores que têm no local vários projetos de cultivo. De acordo com as autoridades, os agentes responderam às provocações de cerca de 70 manifestantes que “lançaram projeteis contra a polícia”, disparando granadas de gás lacrimogéneo.

Os manifestantes queixam-se de que a polícia destruiu vários projetos agrícolas coletivos mesmo depois de o projeto de construção do aeroporto ter sido abandonado em janeiro. Cerca de 250 ativistas ocuparam há quase dez anos o local e muitos construíram casas e cabanas que agora caem por terra.

O Executivo anunciou ainda que iria devolver os terrenos que tinham sido expropriados aos proprietários e garantiu que a polícia vai ficar o tempo necessário para expulsar os ativistas conhecidos como Zadistas.