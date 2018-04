Aumenta a tensão entre EUA e Rússia

Tamanho do texto

Poderá estar para breve uma resposta ao alegado ataque com armas químicas na Síria, por parte dos EUA e dos seus aliados.

Na sua conta de Twitter, Donald Trump tinha deixado ameaças a Moscovo, aliado do presidente sírio Bashar al-Assad. O presidente do país norte-americano afirmava:

"A Rússia promete derrubar todos e quaisquer mísseis lançados contra a Síria. Prepare-se Rússia, porque eles virão, bons e novos e "inteligentes"! Vocês não devem ser parceiros de um Animal que mata com gás o seu povo e fica satisfeito com isso!"

A Rússia não parece intimidada com as ameaças. As acusações aos EUA também não se fizeram esperar, ainda assim Vladimir Putin mostra-se, de alguma forma, cauteloso:

"A situação no mundo está a tornar-se caótica. No entanto, esperamos que o bom senso prevaleça e que as relações internacionais entrem por canais construtivos", afirmou Putin.

Apesar das palavras apaziguadoras há relatos de que a Rússia retirou navios de guerra da sua base naval em Tartus.

Moscovo anunciou, esta quarta-feira que vai implementar unidades da polícia militar em Douma, local do alegado ataque químico.

A Rússia acusa os EUA de quererem bombardear a Síria para apagar as provas que explicam o ataque.

Já a Organização Mundial de Saúde adiantava que há relatos de 500 pessoas com sinais de exposição a químicos.