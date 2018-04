Governo argelino decreta três dias de luto nacional

Tamanho do texto

Já é considerado o maior desastre aéreo na Argélia. 257 pessoas morreram depois de um avião militar se ter despenhado perto do aeroporto de Boufarik, a cerca de 30 quilómetros de Argel, a capital do país.

Entre as vítimas estão soldados, familiares dos militares, elementos da tripulação e do movimento independentista Frente Polisário, do Sara Ocidental.

O avião de fabrico soviético - um Ilyushin Il-76 - que se dirigia para o sul do país, caiu minutos depois de ter descolado.

"Ouvi uma forte explosão e vi uma densa coluna de fumo. Soube, de imediato, que se tratava de um acidente aéreo e não rodoviário. Quando cheguei ao local do acidente vi corpos por todo o lado. Uma calamidade" refere um homem.

Pelo menos uma pessoa que se encontrava na zona agrícola onde o avião se despenhou ficou ferida.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

O governo ordenou abertura de um inquérito e decretou três dias de luto nacional.