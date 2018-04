Grupo Fox alvo de investigação

Tamanho do texto

Cooperação total. É o que promete a cadeia de televisão norte-americana Fox à Comissão Europeia um dia depois dos escritórios do grupo Fox Networks Group, em Londres, terem sido alvo de uma inspeção. Em causa estão suspeitas de violação das regras da concorrência. A Comissão está a investigar a utilização e transmissão de direitos desportivos por parte de várias empresas europeias. Desconhece-se para já o número de sociedades e de países envolvidos na investigação.

A empresa liderada por Rupert Murdoch viu refreadas as ambições de assumir o controlo da Sky, uma rede de canais na área do entretenimento, desporto e saúde depois de a Autoridade para a Concorrência britânica ter considerado que a operação não era de “interesse público.” A decisão final vai ser conhecida no início de maio.