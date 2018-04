O Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens espetaculares dos ensaios dos seus paraquedistas do exército na secção leste, junto à região costeira do mar do Japão. Com saltos a mais de dois mil metros de altitude, o vídeo mostra os oficiais a saltarem da aeronave MI-8, a abrirem os paraquedas e a aterrarem em segurança sem mácula.