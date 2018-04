Saltar do primeiro andar para escapar das chamas

Mais de uma dezena de raparigas tiveram de saltar de uma varanda numa escola de dança de Nova Jérsia, depois de se verem encurraladas por um incêndio. Algumas conseguiram usar escadotes transportados por vizinhos que acudiram para as assistir, mas outras não tiveram outra solução para além de arriscar o salto para escapar às chamas. Segundo as autoridades locais, 15 jovens foram assistidas, mas apenas com ferimentos ligeiros.

As causas do incêndio no edifício, que também alberga uma oficina de mecânicos, estão a ser investigadas.