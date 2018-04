Confirmado que foi usado veneno letal nos Skripal

O veneno letal usado no ex-espião russo e na sua filha, no mês passado em Inglaterra, é um agente neurotóxico chamado Novichok, de uma pureza elevada. A conclusão é da Organização para a Proibição de Armas Químicas, o que dá força ao Reino Unido. A primeira-ministra britânica, Theresa May, tinha afirmado a mesma coisa, na sequência das investigações conduzidas no país e as novas conclusões já levaram ao pedido de reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelo Reino Unido.