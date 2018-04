Ex-presidente Vicente Fox defende cultivo da papoila do ópio

O ex-presidente do México Vicente Fox defendeu a legalização de certas drogas, como a canábis, e do cultivo da papoila do ópio para combater a violência ligada ao tráfico de drogas no país.

O Estado costeiro de Guerrero tornou-se num santuário para os produtores da flor de onde provêm o principal ingrediente da heroína, fazendo proliferar também os traficantes.

Fox: "[Para parar com] a matança em Guerrero, a destruição do mais maravilhoso dos nossos portos turísticos, basta dizer que se legaliza a produção de papoila e, depois, regulamentar as suas consequências e regular o que é feito com ela. Mas as plantas, elas mesmas, não são nocivas."

Desde o início da chamada guerra contra as drogas no México, em 2006, depois do mandato de Fox, a violência ligada ao tráfico de drogas não tem parado de aumentar, registando-se mais de 25.300 assassinatos, só no ano passado.

Outra batalha do ex-presidente mexicano é a da legalização do canábis, permitido para fins terapêuticos, mas cujo cultivo está proibido no país, tal como o uso recreativo.