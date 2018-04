Já entrou em funções o novo diretor executivo do grupo Volkswagen. Herbert Diess, que era presidente da marca chave do grupo, função que, de acordo com a Bloomberg, mantém. substituiu Matthias Müller. A informação é confirmada pelo gigante do setor automóvel alemão dono também das marcas Seat, Skoda, Audi, Bentley, Lamborghini e Porsche.